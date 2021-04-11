В Госдуме посоветовали Эрдогану поумерить пыл и не заглядываться на территории России

Так депутат прокомментировал решение Анкары не признавать вхождение Крыма в состав РФ. Турция в этом вопросе поддерживает Украину.

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет порекомендовал президенту Турции Тайипу Эрдогану не заглядываться на российские территории. В частности, речь идёт о Крымском полуострове, поскольку ранее турецкий лидер заявлял о принципиальном непризнании Крыма российским.

"Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории", — сказал РИА "Новости" Шеремет.

Политик отметил, что при учёте агрессивной риторики Анкары российским властям стоит подумать над тем, чтобы призвать россиян воздержаться от поездок в Турцию. Он уверен, что в Турции им никто не сможет гарантировать безопасность.

"Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам", — сказал депутат, порекомендовав Эрдогану заняться ситуацией, которая складывается внутри Турции.