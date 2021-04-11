В Госдуме посоветовали Эрдогану поумерить пыл и не заглядываться на территории России
Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Так депутат прокомментировал решение Анкары не признавать вхождение Крыма в состав РФ. Турция в этом вопросе поддерживает Украину.
Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет порекомендовал президенту Турции Тайипу Эрдогану не заглядываться на российские территории. В частности, речь идёт о Крымском полуострове, поскольку ранее турецкий лидер заявлял о принципиальном непризнании Крыма российским.
"Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории", — сказал РИА "Новости" Шеремет.
Политик отметил, что при учёте агрессивной риторики Анкары российским властям стоит подумать над тем, чтобы призвать россиян воздержаться от поездок в Турцию. Он уверен, что в Турции им никто не сможет гарантировать безопасность.
"Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам", — сказал депутат, порекомендовав Эрдогану заняться ситуацией, которая складывается внутри Турции.
Ранее по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара придерживается принципиального решения не признавать присоединения Крыма к России.