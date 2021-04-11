В России предостерегли Киев от развязывания войны в Донбассе
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нынешняя ситуация может закончиться потерей государственности Украины.
Киев должен понимать, что, если он развяжет войну в Донбассе, это может привести к ситуации, когда появится угроза государственности уже самой Украины. Таким мнением поделился глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", — отметил он в эфире канала "Соловьёв Live" в "Ютубе".
Слуцкий также подчеркнул, что украинские власти всячески пытаются втянуть в конфликт Россию, провоцируя её на полномасштабные боевые действия. Однако, по его мнению, Россия не даст этого сделать.
"У нас есть возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты", — заключил Слуцкий.
Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.