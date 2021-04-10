В России предостерегли Киев от развязывания войны в Донбассе

Киев должен понимать, что, если он развяжет войну в Донбассе, это может привести к ситуации, когда появится угроза государственности уже самой Украины. Таким мнением поделился глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", — отметил он в эфире канала "Соловьёв Live" в "Ютубе".

Слуцкий также подчеркнул, что украинские власти всячески пытаются втянуть в конфликт Россию, провоцируя её на полномасштабные боевые действия. Однако, по его мнению, Россия не даст этого сделать.

"У нас есть возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты", — заключил Слуцкий.

Авторы