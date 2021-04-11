В России предостерегли Киев от развязывания войны в Донбассе

Глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нынешняя ситуация может закончиться потерей государственности Украины.

Киев должен понимать, что, если он развяжет войну в Донбассе, это может привести к ситуации, когда появится угроза государственности уже самой Украины. Таким мнением поделился глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", — отметил он в эфире канала "Соловьёв Live" в "Ютубе".

Слуцкий также подчеркнул, что украинские власти всячески пытаются втянуть в конфликт Россию, провоцируя её на полномасштабные боевые действия. Однако, по его мнению, Россия не даст этого сделать.