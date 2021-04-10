Испанская жара: "Реал" победил "Барселону" и поднялся на первое место в Ла Лиге
В чемпионате Испании по футболу продолжается упорная борьба за лидирующую позицию среди трёх команд — "Барселоны" и мадридских "Реала" и "Атлетико".
Фото © Пресс-служба "Реала"
"Реал" одержал победу над "Барселоной" в 30-м туре Ла Лиги. Традиционное "эль-классико" выдалось жарким, несмотря на ливневую погоду в столице Испании. К 28-й минуте матча сливочные уже вели со счётом 2:0 благодаря усилиям Карима Бензима и Тони Крооса. Во втором тайме "Барса" отыграла один мяч, но на большее Месси и Ко оказались не способны.
Таким образом, страсти в борьбе за титул продолжают накаляться. "Реал" с 66 очками возглавляет турнирную таблицу. "Атлетико" располагается следом, но у него тоже 66 очков, а у каталонцев — 65 и третье место. Отметим также, что подопечные Диего Симеоне имеют шанс выйти в единоличные лидеры: в этом туре они сыграют против "Бетиса" 11 апреля.
Ла Лига. 30-й тур
"Реал" — "Барселона" — 2:1
Голы: Бензима 13' (1:0), Кроос 28' (2:0), Мингеса 60' (2:1)
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