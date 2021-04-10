Испанская жара: "Реал" победил "Барселону" и поднялся на первое место в Ла Лиге

"Реал" одержал победу над "Барселоной" в 30-м туре Ла Лиги. Традиционное "эль-классико" выдалось жарким, несмотря на ливневую погоду в столице Испании. К 28-й минуте матча сливочные уже вели со счётом 2:0 благодаря усилиям Карима Бензима и Тони Крооса. Во втором тайме "Барса" отыграла один мяч, но на большее Месси и Ко оказались не способны.

Таким образом, страсти в борьбе за титул продолжают накаляться. "Реал" с 66 очками возглавляет турнирную таблицу. "Атлетико" располагается следом, но у него тоже 66 очков, а у каталонцев — 65 и третье место. Отметим также, что подопечные Диего Симеоне имеют шанс выйти в единоличные лидеры: в этом туре они сыграют против "Бетиса" 11 апреля.