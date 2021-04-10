"Увидеть забитые мячи не удалось": Футбольный матч превратился в декорации "Сайлент Хилла"
Несмотря на плохую видимость, игру всё-таки удалось завершить. Поединок закончился ничьей.
Матч футбольного клуба "Динамо Ставрополь" против ФК "Ессентуки" в рамках первенства ПФЛ группы 1 (Юг) едва не был сорван из-за непогоды. Всему виной стал густой туман над полем в Ставрополе. Обстановка напоминала декорации для фильма ужасов "Сайлент Хилл", где город был покрыт туманом.
В итоге в середине первого тайма игру пришлось остановить, так как видимость была нулевая. Игроки не могли увидеть даже друг друга на газоне. Собравшиеся на трибунах зрители также не смогли насладиться встречей из-за плохой видимости. Информацию о происходящем на поле собравшиеся узнавали от диктора на стадионе.
Однако спустя некоторое время поединок всё же решили продолжить. К концу матча туман даже немного рассеялся. Матч закончился вничью со счётом 2:2.
Ранее сообщалось, что игрок футбольного клуба "Волгарь" Александр Болонин забил чудо-гол со своей половины поля. Это произошло в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против владикавказской "Алании". Вратарь Ростислав Солдатенко, который пропустил весьма курьёзный мяч, заявил, что не считает этот гол своей ошибкой.
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