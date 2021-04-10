Германия потребовала объяснений от России по поводу перемещения войск
Ранее с такими же требованиями выступали Франция, США и Великобритания, не говоря об Украине. В Кремле же напомнили о праве России самой решать, что делать на своей территории.
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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Москву объяснить передвижение российских войск у границы с Украиной. Об этом глава ведомства написала в "Твиттере".
"Если России нечего скрывать, она может легко объяснить, какие войска перемещаются куда и с какой целью", — говорится в сообщении Крамп-Карренбауэр.
Ранее объяснений у России относительно этого же вопроса запросила Америка. Позже к с таким же требованием выступила и Франция. При этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства.
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