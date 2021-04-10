Германия потребовала объяснений от России по поводу перемещения войск

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Москву объяснить передвижение российских войск у границы с Украиной. Об этом глава ведомства написала в "Твиттере".

"Если России нечего скрывать, она может легко объяснить, какие войска перемещаются куда и с какой целью", — говорится в сообщении Крамп-Карренбауэр.