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Германия потребовала объяснений от России по поводу перемещения войск

Ранее с такими же требованиями выступали Франция, США и Великобритания, не говоря об Украине. В Кремле же напомнили о праве России самой решать, что делать на своей территории.

10 апреля 2021, 21:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/akk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">akk</a></p>

Фото © Twitter / akk

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Москву объяснить передвижение российских войск у границы с Украиной. Об этом глава ведомства написала в "Твиттере".

"Если России нечего скрывать, она может легко объяснить, какие войска перемещаются куда и с какой целью", — говорится в сообщении Крамп-Карренбауэр.

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Ранее объяснений у России относительно этого же вопроса запросила Америка. Позже к с таким же требованием выступила и Франция. При этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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