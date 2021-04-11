Слуцкий не исключил выхода России из ПАСЕ

Поводом для этого может послужить резолюция ассамблеи по Навальному, считает парламентарий.

На весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) может быть принята антироссийская резолюция по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Как отмечает председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, такие действия могут подтолкнуть Россию на выход из Совета Европы.

"Понятно, что, принимая резолюцию, которая будет, безусловно, принята по Навальному в ПАСЕ в ходе предстоящей весенней сессии, нас подтолкнут к тому, чтобы из организации, может быть, и выйти", — сказал Слуцкий в эфире программы "Соловьёв Live".

Объясняя причины, политик пояснил, что резолюция ПАСЕ может спровоцировать дискуссию, зачем России быть в составе Совета Европы мальчиками для битья.

"Может быть, и стоит принять такое решение", — сказал Слуцкий, отвечая на вопрос, нужно ли РФ выйти из Совета Европы. Но при этом он добавил, что принимать такое решение сегодня пока не готов. Ведь, по его мнению, ПАСЕ является наиболее широкой парламентской площадкой в Европе, её можно использовать для проведения внешнеполитической линии президента России.