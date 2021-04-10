Учёные раскрыли привычку, отказ от которой может продлить жизнь на 28 лет

Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь человека почти на 30 лет. К такому выводу пришли учёные из Каролинского института в Швеции. Об этом сообщает издание Express, которое ссылается на результаты эксперимента.

Отмечается, что специалисты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Смертность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.

Добавим также, что медики регулярно предупреждают о негативном воздействии алкогольных напитков на организм. В частности, спиртное даже в малых дозах существенно повышает риск возникновения онкозаболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия. Алкоголь также негативно влияет на работу сердца, мозга и печени.

Ранее сообщалось, что на развитие рака лёгких у человека могут указывать как минимум девять симптомов. Самым распространённым предвестником заболевания назван сильный кашель, особенно если он сопровождается кровохарканьем и болевыми ощущениями.

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