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Учёные раскрыли привычку, отказ от которой может продлить жизнь на 28 лет

В рамках исследования специалисты долгие годы следили за любителями крепких напитков.

10 апреля 2021, 23:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь человека почти на 30 лет. К такому выводу пришли учёные из Каролинского института в Швеции. Об этом сообщает издание Express, которое ссылается на результаты эксперимента.

Отмечается, что специалисты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Смертность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.

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Добавим также, что медики регулярно предупреждают о негативном воздействии алкогольных напитков на организм. В частности, спиртное даже в малых дозах существенно повышает риск возникновения онкозаболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия. Алкоголь также негативно влияет на работу сердца, мозга и печени.

Ранее сообщалось, что на развитие рака лёгких у человека могут указывать как минимум девять симптомов. Самым распространённым предвестником заболевания назван сильный кашель, особенно если он сопровождается кровохарканьем и болевыми ощущениями.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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