Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" получил главный приз премии "Белый слон"
Ранее картина также получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, была номинирована на "Оскар", но в список номинантов не прошла.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Фильм "Дорогие товарищи" признан лучшим за 2020 год по версии Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Картина режиссёра Андрея Кончаловского была представлена в шести номинациях, но получила лишь одну награду — главную.
Как сообщает ТАСС, в номинации "Лучший сценарий" победил фильм режиссёра Михаила Сегала "Глубже!". За режиссёрскую работу статуэткой отметили Дмитрия Давыдова (лента "Пугало"). Премию за главную мужскую роль получил Александр Паль (фильм "Глубже"). Лучшей актрисой стала Валентина Романова-Чыскыырай, которая исполнила главную роль в драме "Пугало".
Ранее Лайф рассказывал, что Кончаловский также получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за картину "Дорогие товарищи!". Фильм выдвигали от России на "Оскар", однако в список номинантов он не попал. Лента посвящена событиям 1962 года, получившим известность как расстрел в Новочеркасске. Съёмки прошли на месте событий — в Ростовской области. Главную роль в драме сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.
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