Глава ведущей фракции Европарламента призвал ужесточить санкции против России
По его мнению, Москва "испытывает Запад" усилением военного присутствия у границы Украины.
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В Европарламенте Манфред Вебер, который возглавляет ведущую фракцию Европейской народной партии (ЕНП), выступил за ужесточение санкций против России. По его мнению, усилить давление на Москву нужно, если осложнится ситуация на Украине или ухудшится здоровье Алексея Навального, отбывающего уголовный срок по делу "Ив Роше".
"Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", — заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke.
Парламентарий считает, что Россия продолжает "курс опасных провокаций", а также "испытывает Запад" усилением военного присутствия у границы Украины.
"Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным", — уверен Вебер.
Напомним, очередное обострение ситуации в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом с беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявляли глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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