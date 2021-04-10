Глава ведущей фракции Европарламента призвал ужесточить санкции против России

В Европарламенте Манфред Вебер, который возглавляет ведущую фракцию Европейской народной партии (ЕНП), выступил за ужесточение санкций против России. По его мнению, усилить давление на Москву нужно, если осложнится ситуация на Украине или ухудшится здоровье Алексея Навального, отбывающего уголовный срок по делу "Ив Роше".

"Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", — заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke.

Парламентарий считает, что Россия продолжает "курс опасных провокаций", а также "испытывает Запад" усилением военного присутствия у границы Украины.

"Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным", — уверен Вебер.

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