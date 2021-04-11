В США мать заподозрили в убийстве трёх маленьких детей
Все они были младше пяти лет. Предположительно, скончались от полученных ножевых ранений.
Фото © ТАСС / AP
Полиция американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния) задержала женщину, которую подозревают в убийстве собственных детей. Как сообщает телеканал CBS, утром 10 апреля бабушка обнаружила в квартире тела трёх убитых внуков.
Отмечается, что все дети были младше пяти лет. Предположительно, они скончались от ножевых ранений. В розыск была объявлена мать детей, 30-летняя латиноамериканка Лилиана Каррильо. Её задержали через несколько часов. Мотивы убийства пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что владельца отеля в ЮАР обвиняют в убийстве молодой пары. Обнажённых влюблённых обнаружили мёртвыми в душевой одного из гостевых домов.
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