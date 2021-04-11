В США мать заподозрили в убийстве трёх маленьких детей

Отмечается, что все дети были младше пяти лет. Предположительно, они скончались от ножевых ранений. В розыск была объявлена мать детей, 30-летняя латиноамериканка Лилиана Каррильо. Её задержали через несколько часов. Мотивы убийства пока не раскрываются.