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В США мать заподозрили в убийстве трёх маленьких детей

Все они были младше пяти лет. Предположительно, скончались от полученных ножевых ранений.

11 апреля 2021, 00:07
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Полиция американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния) задержала женщину, которую подозревают в убийстве собственных детей. Как сообщает телеканал CBS, утром 10 апреля бабушка обнаружила в квартире тела трёх убитых внуков.

Отмечается, что все дети были младше пяти лет. Предположительно, они скончались от ножевых ранений. В розыск была объявлена мать детей, 30-летняя латиноамериканка Лилиана Каррильо. Её задержали через несколько часов. Мотивы убийства пока не раскрываются.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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