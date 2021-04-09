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Владельца гостиницы обвинили в убийстве, после того как в душе нашли тела обнажённых влюблённых

Парень уже сделал предложение девушке, и они планировали пожениться, однако их мечта так и не осуществилась. Правоохранители считают, что смерть пары не была несчастным случаем.

9 апреля 2021, 11:09

Фото © Facebook / Jéan Vosloo

47-летнего владельца отеля в Восточной Капской провинции, ЮАР, Кевина Преториуса обвиняют в убийстве молодой пары — 25-летнего Жана Васло и 28-летней Мари Хун. Обнажённых влюблённых обнаружили мёртвыми в душевой одного из гостевых домов.

Фото © Facebook / Jéan Vosloo, Mari Hoon

Фото © Facebook / Jéan Vosloo, Mari Hoon

На телах парня и девушки не было обнаружено видимых повреждений. В рамках расследования выяснилось, что пара погибла, отравившись угарным газом, пишет The Sun. Этим "тихим убийцей", который не имеет запаха и вкуса.

Фото © Facebook / Jéan Vosloo, Mari Hoon

Фото © Facebook / Jéan Vosloo, Mari Hoon

Сначала правоохранители считали, что к трагедии привёл неисправный газовый котёл. Но, опросив несколько человек, в том числе экспертов, они арестовали владельца гостиницы по подозрению в убийстве. Сейчас Преториус выпущен под залог и в конце мая должен предстать перед судом. Детали расследования пока не раскрываются.

Фото © Facebook / Jéan Vosloo

Фото © Facebook / Jéan Vosloo

Сестра Мари рассказала, что влюблённые познакомились в городе Стелленбосе, будучи студентами. Спустя два года они обручились и планировали свадьбу. "Я думаю, Мари знала с самого начала, что Жан был тем человеком, за которого она хотела выйти замуж. Они были идеальной парой", — отметила она.

В Сети появилось первое интервью жертвы скопинского маньяка, которая после спасения исчезла для СМИ

В Сети появилось первое интервью жертвы скопинского маньяка, которая после спасения исчезла для СМИ

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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