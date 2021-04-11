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"Папа был бы изумлён": Принц Чарльз выразил благодарность миру за реакцию на смерть отца

По его словам, это послужило поддержкой для всей семьи, тяжело переживающей утрату. Её члены тронуты таким сочувствием.

11 апреля 2021, 00:59
<p>Фото © FrankHoemann / SVEN SIMON</p>

Фото © FrankHoemann / SVEN SIMON

Принц Чарльз вышел к прессе и обратился со словами благодарности ко всему миру за реакцию на смерть его отца — принца Филиппа. Член королевской семьи выразил уверенность, что его "дорогой папа" был бы тронут.

"Мой дорогой папа был особенным человеком, который, как я думаю, больше всех был бы изумлён реакцией и теми трогательными словами, которые были сказаны про него. Мы, моя семья, глубоко благодарны за это. Это будет нам поддержкой в момент такой тяжёлой потери", — заявил принц Чарльз.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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