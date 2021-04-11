"Папа был бы изумлён": Принц Чарльз выразил благодарность миру за реакцию на смерть отца

Принц Чарльз вышел к прессе и обратился со словами благодарности ко всему миру за реакцию на смерть его отца — принца Филиппа. Член королевской семьи выразил уверенность, что его "дорогой папа" был бы тронут.

"Мой дорогой папа был особенным человеком, который, как я думаю, больше всех был бы изумлён реакцией и теми трогательными словами, которые были сказаны про него. Мы, моя семья, глубоко благодарны за это. Это будет нам поддержкой в момент такой тяжёлой потери", — заявил принц Чарльз.