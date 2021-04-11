"Папа был бы изумлён": Принц Чарльз выразил благодарность миру за реакцию на смерть отца
По его словам, это послужило поддержкой для всей семьи, тяжело переживающей утрату. Её члены тронуты таким сочувствием.
Фото © FrankHoemann / SVEN SIMON
Принц Чарльз вышел к прессе и обратился со словами благодарности ко всему миру за реакцию на смерть его отца — принца Филиппа. Член королевской семьи выразил уверенность, что его "дорогой папа" был бы тронут.
The Prince of Wales pays tribute to The Duke of Edinburgh on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/tDP0rkKGzc— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 10, 2021
"Мой дорогой папа был особенным человеком, который, как я думаю, больше всех был бы изумлён реакцией и теми трогательными словами, которые были сказаны про него. Мы, моя семья, глубоко благодарны за это. Это будет нам поддержкой в момент такой тяжёлой потери", — заявил принц Чарльз.
Печальные новости о смерти мужа Елизаветы II принца Филиппа на 100-м году жизни пришли 9 апреля. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
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