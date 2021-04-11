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"Я чудом выкарабкался": Пресняков рассказал, как Подольская спасла ему жизнь

Музыкант признался, что "вышел едва живым", из-за болезни он фактически "стал инвалидом в доме", но помогла любящая супруга.

11 апреля 2021, 01:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/presnyakovvladimir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">presnyakovvladimir</a></p>

Фото © Instagram / presnyakovvladimir

Российский певец Владимир Пресняков рассказал о том, как несколько месяцев назад ковид подкосил его здоровье, артиста буквально спасла супруга — Наталья Подольская. Он болел коронавирусом в тяжёлой форме. В какой-то момент певца даже стали посещать дурные мысли.

"Я переболел настолько жёстко, что вышел едва живым. Люди, к сожалению, не понимают, насколько это серьёзно и плохо. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаёшься инвалидом в доме", — отметил Пресняков в интервью порталу "Собеседник.ru".

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По словам исполнителя, ему очень сильно помогла справиться с болезнью Наталья Подольская. Именно жена, как утверждает музыкант, заставила его поехать в больницу.

"Когда приехал в клинику, врачи мне сказали: "Чувачок, положение очень серьёзное!" Я чудом выкарабкался", — поведал певец.

По словам Преснякова, сейчас он чувствует себя хорошо, у него сформировался иммунитет к коронавирусу. Когда антитела исчезнут, он обязательно будет прививаться.

Напомним, в октябре прошлого года Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями. Малыша назвали Иваном.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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