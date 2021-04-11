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"Сознание вернётся, но Интернет помнит всё": Агата Муцениеце записала видео в странном состоянии

Актриса восторгалась звёздами, с трудом оформляя мысли в слова. Подписчики заподозрили, что девушка была нетрезвой.

11 апреля 2021, 01:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/agataagata/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">agataagata</a></p>

Фото © Instagram / agataagata

Поклонники актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце обеспокоились её состоянием после того, как она опубликовала в соцсетях странное видео. Некоторые пользователи посчитали, что артистка была пьяна. Сумбурный монолог Муцениеце о звёздах, о том, откуда они берутся и почему никто не отвечает на её вопросы, явно смутил фанатов.

Видео © Instagram / anshlak

"Они настолько яркие, я их так отчётливо вижу. Каждую звёздочку. Они образуют разные формы, они на разной широте и долготе, по разным системам координат. Это несправедливо, что я не знаю… Почему я так сильно хочу знать? Никто не может дать ответ: ни книги, ни телескоп. Просто примитивно, что никто не отвечает на мои вопросы", — словно в бреду говорила актриса.

"Хочет серьёзных отношений": Коллега Муцениеце рассказал Лайфу об "олигархе", презентовавшем актрисе авто за 10 млн

"Хочет серьёзных отношений": Коллега Муцениеце рассказал Лайфу об "олигархе", презентовавшем актрисе авто за 10 млн

Что побудило девушку поделиться своими мыслями и нестабильным эмоциональным состоянием — неизвестно. Некоторые пользователи соцсетей подумали, что она записывала ролик явно в состоянии опьянения. После увиденного люди даже вспомнили в комментариях Павла Прилучного.

"Блииин... Вот как от такого потом отмываться? Сознание вернётся, но Интернет помнит всё!" — написала одна из подписчиц.

"Теперь становится понятно, почему сбежал Прилучный", — подчеркнул другой человек.

Ранее сообщалось, что известная гимнастка Ляйсан Утяшева сосватала Агату Муцениеце за голливудского секс-символа Джареда Лето.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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