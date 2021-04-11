"Сознание вернётся, но Интернет помнит всё": Агата Муцениеце записала видео в странном состоянии
Актриса восторгалась звёздами, с трудом оформляя мысли в слова. Подписчики заподозрили, что девушка была нетрезвой.
Фото © Instagram / agataagata
Поклонники актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце обеспокоились её состоянием после того, как она опубликовала в соцсетях странное видео. Некоторые пользователи посчитали, что артистка была пьяна. Сумбурный монолог Муцениеце о звёздах, о том, откуда они берутся и почему никто не отвечает на её вопросы, явно смутил фанатов.
Видео © Instagram / anshlak
"Они настолько яркие, я их так отчётливо вижу. Каждую звёздочку. Они образуют разные формы, они на разной широте и долготе, по разным системам координат. Это несправедливо, что я не знаю… Почему я так сильно хочу знать? Никто не может дать ответ: ни книги, ни телескоп. Просто примитивно, что никто не отвечает на мои вопросы", — словно в бреду говорила актриса.
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Что побудило девушку поделиться своими мыслями и нестабильным эмоциональным состоянием — неизвестно. Некоторые пользователи соцсетей подумали, что она записывала ролик явно в состоянии опьянения. После увиденного люди даже вспомнили в комментариях Павла Прилучного.
"Блииин... Вот как от такого потом отмываться? Сознание вернётся, но Интернет помнит всё!" — написала одна из подписчиц.
"Теперь становится понятно, почему сбежал Прилучный", — подчеркнул другой человек.
Ранее сообщалось, что известная гимнастка Ляйсан Утяшева сосватала Агату Муцениеце за голливудского секс-символа Джареда Лето.
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