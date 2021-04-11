Жителей европейской части России предупредили об аномальном тепле

С воскресенья центр европейской части России ожидает аномально тёплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это связано с тем, что в регион пришли мощные антициклоны. Сначала отклонения от нормы будут два-три градуса, а к четвергу температура окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.

"Через центр Европейской России проходит область высокого давления — хорошо развитая антициклональная деятельность. Важно отметить, что антициклоны протянулись с запада на восток и между двумя барическими образованиями, которые называются антициклонами", — пояснил Вильфанд РИА "Новости".

Приток тепла также придёт с юга и юго-запада. По словам синоптика, именно в этот период европейскую часть России ждёт настоящая весна.

"Температура будет существенно превышать многолетние значения. Антициклон и сошёл снег — поэтому подстилающая поверхность сразу отдаёт тепло в воздух", — уточнил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал, что в Москве по причине глобального потепления поэтапно установится погода, аналогичная парижской. Глобальное потепление делает зиму более мягкой, а лето — жарким. Недолго осталось до того времени, когда средняя температура в январе станет положительной.

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