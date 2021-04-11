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В Киргизии начался референдум по поправкам в конституцию

Чтобы он был признан состоявшимся, будет достаточно, если на участки придёт от 30% избирателей.

11 апреля 2021, 04:44
<p>Фото © gov.kg</p>

Фото © gov.kg

Сегодня утром в Киргизии начался референдум о внесении изменений в конституцию. Параллельно проходят выборы в местные органы власти. Голосование в Киргизии будет продолжаться с 8 часов утра до 20 часов вечера (с 05:00 до 17:00 мск).

Пятнадцать участков будут открыты в России, в том числе пять — в Москве. Референдум признают состоявшимся, если свои голоса отдадут от 30% имеющих на это право граждан, что около 3,6 миллиона избирателей.

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Поправки в конституцию были разработаны членами конституционного совещания после выборов президента. Они предусматривают усиление его полномочий, ослабление парламента. Лидер страны, если новшества утвердят, получит контроль над правительством, фактически форма правления в республике станет президентской, а не президентско-парламентской, как сейчас.

Напомним, в начале октября 2020 года в Киргизии прошли массовые народные протесты. Поводом для демонстраций стало несогласие с итогами выборов в парламент страны. После этого в отставку ушёл президент республики, а 10 января 2021 года жители Киргизии выбрали нового главу государства — им стал Садыр Жапаров. С победой на выборах политика поздравил российский лидер Владимир Путин.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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