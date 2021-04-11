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Названы города, куда россияне отправятся на майские праздники

Самым большим спросом традиционно пользуются достопримечательности двух столиц, а вот далее выбор зависит от вида транспорта.

11 апреля 2021, 04:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Более трети россиян, которые на майские праздники собираются посетить на самолёте другие регионы, выбрали для этого Москву и Санкт-Петербург. На первую приходится 25% оформленных билетов, на второй — 12,2%.

Как сообщает RT, такие данные получены по результатам исследования сервиса для путешествий OneTwoTrip. Согласно им, третье место по популярности занял город Сочи — 7,1%, за ним следуют Симферополь — 5% и Калининград — 4%.

Стала известна средняя стоимость отдыха в Крыму на майские праздники

Стала известна средняя стоимость отдыха в Крыму на майские праздники

В случае с поездами первые два места также остаются за столицами. А вот в пятёрке уже находятся Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону. Всего в опросе приняли участие 3060 человек. Среди клиентов сервиса только 15% готовы оставаться на праздники дома.

Накануне Лайф сообщал, что туристический сезон в Краснодарском крае в этом году начнётся на месяц раньше. Власти региона заявили, что эпидемиологическая ситуация это позволяет.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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