Жителей Урала предупредили об аномально тёплой погоде

Свердловскую и Челябинскую области в ближайшие дни ждёт аномальное тепло. Жарко также будет в Башкирии и Курганской области. Температура воздуха может подняться до +25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Башкортостане, Свердловской, Челябинской и Курганской областях аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на семь градусов с 11 по 13 апреля. Температура 20–25 градусов", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Вильфанд также добавил, что на юге Европейской России температурный фон ожидается от 16 до 20 градусов со знаком плюс.

"Самая высокая температура на Нижней Волге — там выше 20 градусов. Астраханская, Волгоградская область — 20–25 градусов. В Приволжском федеральном округе выше 20 градусов", — отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей Москвы о летних дождях в апреле. Они будут кратковременными и сменятся ясной погодой.

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