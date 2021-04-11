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Жителей Урала предупредили об аномально тёплой погоде

Температура будет выше нормы примерно на семь градусов. Столбики термометров могут подняться до плюс 25.

11 апреля 2021, 04:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Свердловскую и Челябинскую области в ближайшие дни ждёт аномальное тепло. Жарко также будет в Башкирии и Курганской области. Температура воздуха может подняться до +25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Башкортостане, Свердловской, Челябинской и Курганской областях аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на семь градусов с 11 по 13 апреля. Температура 20–25 градусов", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Жителей европейской части России предупредили об аномальном тепле

Жителей европейской части России предупредили об аномальном тепле

Вильфанд также добавил, что на юге Европейской России температурный фон ожидается от 16 до 20 градусов со знаком плюс.

"Самая высокая температура на Нижней Волге — там выше 20 градусов. Астраханская, Волгоградская область — 20–25 градусов. В Приволжском федеральном округе выше 20 градусов", — отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей Москвы о летних дождях в апреле. Они будут кратковременными и сменятся ясной погодой.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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