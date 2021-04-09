Жителей Москвы предупредили о летних дождях в апреле

Кратковременные дожди в Москве будут сменяться ясной погодой уже с середины недели. Как рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, их стоит ждать в среду.

"Со среды возможны небольшие дожди, но будут они по летнему типу — кратковременными. Когда подстилающая поверхность прогревается, воздух начинает подниматься вверх, формируются облака и выпадают осадки", — сказал Вильфанд ТАСС.

Он пояснил, что летом это "классический вариант". До сих пор же дожди были переносными, формирующимися за счёт влажного воздуха и конденсации водяного пара.

Ранее москвичей предупредили о скачке атмосферного давления. Меняться оно начнёт уже сегодня, изменения затронут субботу и воскресенье. Метеорологи объясняют это приходом "антициклональной погоды" после южного циклона.

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