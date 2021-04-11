Власов уступил Смиту в бою за звание чемпиона мира по версии WBO

Россиянин Максим Власов в поединке в поединке в городе Талсе, Оклахома, уступил американцу Джо Смиту и лишился шанса стать чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Поединок завершился в пользу гражданина США решением судей.

Этот бой должен был состояться ещё в феврале, но Максим заразился коронавирусом. Оправившись, он вышел на ринг на свой первый бой за титул чемпиона. Теперь у него 55 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. У Смита 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.