Власов уступил Смиту в бою за звание чемпиона мира по версии WBO
Это был первый поединок россиянина за пояс. Недавно он переболел коронавирусом.
Фото © twitter/trboxing
Власов уступил Смиту в бою за звание чемпиона мира по версии WBO. Видео © twitter/trboxing
Россиянин Максим Власов в поединке в поединке в городе Талсе, Оклахома, уступил американцу Джо Смиту и лишился шанса стать чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Поединок завершился в пользу гражданина США решением судей.
Этот бой должен был состояться ещё в феврале, но Максим заразился коронавирусом. Оправившись, он вышел на ринг на свой первый бой за титул чемпиона. Теперь у него 55 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. У Смита 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.
This fight, you guys.— Top Rank Boxing (@trboxing) April 11, 2021
On to the championship rounds of #SmithVlasov, LIVE NOW on ESPN. pic.twitter.com/uqMix5SBj9
Сейчас титулы чемпионов мира есть у двух россиян - Дмитрия Бивола (WBA, весовая категория до 79,38 кг) и Артура Бетербиева (WBC, вес до 79,38 кг).
Ранее Лайф рассказывал, что уступивший американцу Александр Поветкин задумался о завершении карьеры.
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