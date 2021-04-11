Финансист объяснила, почему можно не ждать резкого укрепления курса рубля
Цены на нефть растут, однако эффект от этого сводит на нет угроза новых санкций со стороны Запада.
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Курс рубля к доллару и евро может подрасти в ближайшие годы, но есть и много негативных факторов. Скорее, их даже больше, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Среди позитивных она прежде всего назвала подорожание нефти.
"Однако позитивное воздействие на рубль динамики рынка нефти нивелируется санкционными рисками и неустойчивой динамикой мировых торговых площадок", — сказала Степанова в интервью агентству "Прайм".
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К тому же, по её словам, долгосрочный устойчивый тренд на подорожание нефти пока не наблюдается. Напротив, негативно может сказаться распространение "зелёной" экономики. Другие негативные факторы — возможный рост инфляции и геополитические риски (давление на Россию на мировой арене).
"Поэтому на укрепление курса рубля сложно рассчитывать", — признаёт финансист.
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