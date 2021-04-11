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Финансист объяснила, почему можно не ждать резкого укрепления курса рубля

Цены на нефть растут, однако эффект от этого сводит на нет угроза новых санкций со стороны Запада.

11 апреля 2021, 03:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс рубля к доллару и евро может подрасти в ближайшие годы, но есть и много негативных факторов. Скорее, их даже больше, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Среди позитивных она прежде всего назвала подорожание нефти.

"Однако позитивное воздействие на рубль динамики рынка нефти нивелируется санкционными рисками и неустойчивой динамикой мировых торговых площадок", — сказала Степанова в интервью агентству "Прайм".

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К тому же, по её словам, долгосрочный устойчивый тренд на подорожание нефти пока не наблюдается. Напротив, негативно может сказаться распространение "зелёной" экономики. Другие негативные факторы — возможный рост инфляции и геополитические риски (давление на Россию на мировой арене).

"Поэтому на укрепление курса рубля сложно рассчитывать", — признаёт финансист.

Ранее Лайф рассказывал, что курс доллара впервые с 5 ноября 2020 года вырос до 78 рублей.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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