Кадр со съёмок нового эпизода "Друзей" попал в Сеть

Телекомпания HBO всё же начала съёмки нового эпизода всемирно известного телесериала "Друзья". Мэттью Перри внезапно порадовал преданных фанатов снимком со съёмочной площадки. На опубликованном в "Инстаграме" фото актёр находится в гримёрке, где его подготавливают к роли.

"За секунду до того, как съел кисточку для макияжа. Если не говорить ещё и о воссоединении с моими друзьями", — написал актёр.

Снимок и подпись к нему подтвердили начало работ над новым эпизодом сериала. Однако актёр после публикации фотографию всё же удалил.

Главные герои сериала встречаются на одной площадке впервые за 25 лет. Состав будет полным: Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан.

Напомним, в феврале 2020 года корпорация Warner Media заявила, что актёры из сериала "Друзья" примут участие в съёмках специального выпуска ситкома, который будет создан для стримингового сервиса HBO Max. В марте появилась информация, что съёмки отложены в связи с пандемией. Позже стало известно, что запуск HBO Max 27 мая пройдёт без спецвыпуска культового сериала.

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