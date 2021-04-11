Выявлена устойчивость южноафриканского штамма коронавируса к вакцине Pfizer

Южноафриканский штамм коронавируса более устойчив к вакцине Pfizer. Это показало исследование, которое провели учёные Тель-Авивского университета совместно с сетью клиник "Клалит", сообщает издание Times of Israel.

"Южноафриканский вариант коронавируса заметно более устойчив к действию вакцины Pfizer-BioNTech, чем другие варианты, обнаружили израильские учёные в первом в своём роде исследовании, основанном на реальных данных", — сказано в публикации.

Как уточняется, специалисты исследовали анализы 150 израильтян, заразившихся ковидом после того, как они привились вакциной Pfizer. Распространённость южноафриканской мутации инфекции среди вакцинированных была в восемь раз выше, чем среди невакцинированного, но инфицированного населения.

"Основываясь на распространённости штамма среди населения в целом, мы могли ожидать только один случай южноафриканского варианта, но мы увидели восемь", — уточнила главный автор исследования профессор Ади Стерн.

Она добавила, что результаты показывают, что южноафриканский вариант по сравнению с исходным штаммом и "британским" ковид-мутантом "способен пробить защиту вакцины". При этом профессор заметила, что выборка слишком мала, чтобы оценить его реальные свойства.

Ранее сообщалось, что в Австрии после прививания от коронавируса вакциной Pfizer умерло несколько десятков человек. Летальные исходы также фиксируются в Швейцарии.

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