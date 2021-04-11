Выявлена устойчивость южноафриканского штамма коронавируса к вакцине Pfizer
Однако учёные признают, что выборка в рамках исследования была небольшая и для достоверного результата нужно больше данных.
Фото © ТАСС / Zuma
Южноафриканский штамм коронавируса более устойчив к вакцине Pfizer. Это показало исследование, которое провели учёные Тель-Авивского университета совместно с сетью клиник "Клалит", сообщает издание Times of Israel.
"Южноафриканский вариант коронавируса заметно более устойчив к действию вакцины Pfizer-BioNTech, чем другие варианты, обнаружили израильские учёные в первом в своём роде исследовании, основанном на реальных данных", — сказано в публикации.
Как уточняется, специалисты исследовали анализы 150 израильтян, заразившихся ковидом после того, как они привились вакциной Pfizer. Распространённость южноафриканской мутации инфекции среди вакцинированных была в восемь раз выше, чем среди невакцинированного, но инфицированного населения.
"Основываясь на распространённости штамма среди населения в целом, мы могли ожидать только один случай южноафриканского варианта, но мы увидели восемь", — уточнила главный автор исследования профессор Ади Стерн.
Она добавила, что результаты показывают, что южноафриканский вариант по сравнению с исходным штаммом и "британским" ковид-мутантом "способен пробить защиту вакцины". При этом профессор заметила, что выборка слишком мала, чтобы оценить его реальные свойства.
Ранее сообщалось, что в Австрии после прививания от коронавируса вакциной Pfizer умерло несколько десятков человек. Летальные исходы также фиксируются в Швейцарии.
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