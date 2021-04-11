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Хакеры слили в Сеть данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Там есть в том числе фотографии людей, информация об их аккаунтах в других соцсетях, дата регистрации и другое.

11 апреля 2021, 02:08
<p>Фото © ТАСС / Коньков Сергей</p>

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

В Интернет попали личные данные 1,3 миллиона пользователей новой социальной сети Clubhouse. Как сообщает интернет-портал Sybernews, их распространили неизвестные хакеры.

Информация о такой масштабной утечке появилась на хакерском форуме. Отмечается, что среди представленных данных есть фото пользователей, сведения об их аккаунтах в других соцсетях. Также можно узнать, кто пригласил человека в Clubhouse, когда он был зарегистрирован. В администрации Clubhouse эту информацию пока не прокомментировали.

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А ранее эксперты обнаружили троян, который мимикрирует под приложение Clubhouse для Android. Вредоносное ПО носит имя BlackRock и сразу же после загрузки и установки пытается похитить персональную информацию пользователя.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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