Хакеры слили в Сеть данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Информация о такой масштабной утечке появилась на хакерском форуме. Отмечается, что среди представленных данных есть фото пользователей, сведения об их аккаунтах в других соцсетях. Также можно узнать, кто пригласил человека в Clubhouse, когда он был зарегистрирован. В администрации Clubhouse эту информацию пока не прокомментировали.