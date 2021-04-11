Савченко предрекла "руины и погромы" после правления Зеленского
По её мнению, эпоха "застоя" в сфере инфраструктуры никуда не делась и в стране "полный коллапс".
Надежда Савченко. Фото © ТАСС / Андрей Иволгин
После президентства Владимира Зеленского Украину ждёт период "руин и погромов". Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. В эфире телеканала "Наш" она провела аналогию между нынешней Украиной и поздним СССР.
Как отметила Савченко, эпоха "застоя" в сфере инфраструктуры в стране никуда не делась. Экс-парламентарий добавила, что в Незалежной "полный коллапс, не хватает мостов, дорог и всего остального".
"А в плане управления государством мы действительно живём в постоянной "перестройке", а "руина" (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. — Прим. ред.) нас ещё ждёт впереди. После войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины", — подчеркнула Савченко.
Бывший нардеп также заметила, что у страны должна быть дорожная карта развития государства, однако, несмотря на смену властей, Украина по-прежнему стоит на месте.
Ранее политолог рассказал, что Зеленский мечтает о роли "украинского Нерона", желает сымитировать войну в Донбассе, чтобы перейти к личной диктатуре.
Выбор редакции
"Бойтесь данайцев, дары приносящих": В Крыму ответили на обещание Эрдогана Зеленскому
Савченко предрекла Украине череду новых майданов
"Папа был бы изумлён": Принц Чарльз выразил благодарность миру за реакцию на смерть отца
Финансист объяснила, почему можно не ждать резкого укрепления курса рубля
В ПФР рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию
Комментариев: 0