После президентства Владимира Зеленского Украину ждёт период "руин и погромов". Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. В эфире телеканала "Наш" она провела аналогию между нынешней Украиной и поздним СССР.

Как отметила Савченко, эпоха "застоя" в сфере инфраструктуры в стране никуда не делась. Экс-парламентарий добавила, что в Незалежной "полный коллапс, не хватает мостов, дорог и всего остального".

"А в плане управления государством мы действительно живём в постоянной "перестройке", а "руина" (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. — Прим. ред.) нас ещё ждёт впереди. После войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины", — подчеркнула Савченко.

Бывший нардеп также заметила, что у страны должна быть дорожная карта развития государства, однако, несмотря на смену властей, Украина по-прежнему стоит на месте.

Ранее политолог рассказал, что Зеленский мечтает о роли "украинского Нерона", желает сымитировать войну в Донбассе, чтобы перейти к личной диктатуре.

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