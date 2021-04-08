Доллар входит в режим "риск-офф": как приумножить сбережения и в каком направлении движется курс валют

Уже на следующей неделе курс доллара может обновить очередной максимум. К такому выводу приходят многие финансовые аналитики. В то же время сейчас на валютном рынке формируется уникальная ситуация, а инвесторы получили хороший шанс приумножить свои сбережения. Как им воспользоваться, сколько можно сэкономить на обменных операциях и какие неожиданные возможности появились у инвесторов?

На этой неделе курс доллара заметно вырос, евро тоже обновил максимум. В итоге после относительного затишья с конца прошлого года валюта снова оказалась на пике цены. Никаких предпосылок для укрепления рубля в ближайшее время большинство экономистов не видят. Тем не менее для инвесторов в этой ситуации может быть больше плюсов, чем минусов.

— Нынешний кризис уникален за счёт сразу нескольких факторов. Первый — это пандемия, которая внесла корректировки в экономику всех стран мира и вызвала длительный карантин. Второй — высокая волатильность валюты. Курс рубля в паре с долларом и евро быстро меняется на протяжении короткого времени. Третий — быстрое восстановление рынков после масштабного обвала. Это происходит из-за притока инвесторов-новичков на фондовые рынки, которые стали выводить средства с вкладов из-за низких ключевых ставок. Акции даже сильно просевших секторов стали возвращаться к докризисным показателям, а больше всего подорожали бумаги компаний фарм- и IT-сектора (из-за роста спроса на программное обеспечение для дистанционной работы), — рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

Соответственно, сейчас появились хорошие возможности для того, чтобы приумножить валютные сбережения. В частности, вложить их в акции или облигации иностранных компаний, которые торгуются за доллары и евро. Можно также использовать возможности валютных торгов на бирже. Там есть инструменты, позволяющие приобретать доллары по минимальному курсу, а продавать по более высокому.

— Инвесторам сейчас нужно быть готовыми к повышенной волатильности на рынках. Это значит, пора ловить момент, когда лучше купить валюту и вложить её в покупку определённых активов. В целом складывается ситуация общей нестабильности на рынках. С одной стороны, активы могут обесцениваться, но с другой — сейчас уникальный момент, когда появляются возможности получить хороший доход, если грамотно выстроить стратегию инвестиций, — пояснил аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов.

Базовый сценарий развития событий на финансовых рынках предполагает активацию полноценного режима "риск-офф". Это означает, что акции и облигации практически всех секторов и отраслей в ближайшие полтора-два месяца понизятся примерно на 15–20%. Такое мнение высказал эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Он пояснил, что обычно такие периоды сопровождаются ослаблением валют стран с формирующимся рынком, в том числе и России, а также снижением цен на сырьё.

В такой ситуации Антон Гринштейн считает валюту одним из лучших инвестиционных инструментов. При этом безопасно держать деньги, по его мнению, можно будет в золоте и серебре. Тут стоит отметить, что когда на рынках включается режим "риск-офф", то инвесторы в принципе начинают уходить из рисковых активов. В частности, продавать рубли и переводить деньги в доллар, который традиционно считается лучшей валютой-убежищем. К тому же, судя по большинству прогнозов, американская валюта продолжит дорожать. Новый максимум она может обновить уже на следующей неделе.

— В такие моменты, как сейчас, лучше не метаться между долларами, рублями и евро, а действовать более расчётливо. Вкладывать рублёвую часть сбережений в рублёвые инструменты, позволяющие получать доход, а валюту — в валютные сделки на фондовом рынке с акциями крупных международных компаний. Если на руках рубли, то у инвестора в распоряжении гособлигации, по которым годовая доходность уже приблизилась к 7,5% годовых и может даже подняться чуть выше. Сейчас действительно один из лучших моментов, чтобы войти на рынок ОФЗ, обогнав таким образом чуть ли не вдвое доходность банковских рублёвых депозитов, — считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Аналитик считает, что не стоит сейчас пытаться заработать на купле-продаже валюты. Если и покупать доллары, то как раз делать это при спадах: хотя бы ниже 75 рублей. Для евро эта отметка — менее 90.

— Не считаю, что текущие колебания курса рубля являются уникальными. За последние шесть-семь лет не было ни одного года, когда бы рубль не демонстрировал временную слабость из-за геополитических факторов. Это случается постоянно. Как правило, все эти факторы впоследствии перевариваются рынком, курс доллара стремится к относительно справедливым значениям. Причём сейчас амплитуда колебаний в действительности не является критичной. Естественно, волатильность немного мешает российской экономике, но к такому состоянию мы уже привыкли, — считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

По его словам, при текущих ценах на нефть курс доллара выглядит завышенным. При этом аналитик отметил, что единой рекомендации по работе с валютой сейчас нет. Например, на падении курса рубля можно заработать, даже не переводя деньги в доллары. Для этого достаточно купить акции российских экспортёров. Они выигрывают от слабости рубля, так что компенсируют инвестору фактор роста курса доллара. По словам Василия Карпунина, это касается нефтегазового сектора, металлургов, производителей удобрений. Вложения в акции таких компаний сглаживают валютные риски.

— Скажем откровенно: ставки на восстановление нормальной работы глобальных компаний выглядят спокойнее, чем на восстановление докризисного уровня доходов российской экономики. Но в случае продолжения разгона цен на продукты и другие товары в России стоимость акций и у нас вырастет уже хотя бы за счёт обесценивания покупательной способности рубля. Поэтому ставка на рост российского фондового рынка не выглядит уделом только лишь граждан-оптимистов. Пессимисты тоже могут ждать подъёма рынка по своим причинам, — считает Пётр Пушкарёв.

Продавать валюту слишком быстро и в больших объёмах стоит только тогда, когда необходимы деньги на непредвиденные траты. Так считает основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. По его мнению, лучше постоянно валюту приобретать, потому что у рубля нет больших шансов укрепиться. Можно также использовать вложения валюты в следующие инструменты: покупка гособлигаций США, акций крупных компаний, биржевые фонды. В зависимости от бумаг доходность по ним будет разной, но это гораздо выгоднее, чем просто держать накопления в валюте или открыть депозит в банке.

— Если речь идёт о больших суммах, то валюту лучше покупать по оптимальному курсу на бирже. Это даёт возможность в дальнейшем и продавать по более высокой цене. Также можно приобретать и продавать валюту через интернет-банки, что также выгодно и даёт возможность проводить операции оперативно по разумному курсу, — пояснил генеральный директор P2P-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

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