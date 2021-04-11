В ПФР рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию
Это в том числе многодетные мамы и граждане, у которых очень длительный трудовой стаж.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
По закону о страховых пенсиях досрочно выйти на заслуженный отдых могут многодетные мамы, но условия зависят от количества детей в семье. Возраст выхода на пенсию разный для тех, у кого трое, четверо, пятеро детей. Так, женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых — в 56 лет.
Как пояснили "Российской газете" в Московском отделении Пенсионного фонда России, эти показатели будут немного меняться с учётом переходного периода по повышению пенсионного возраста.
Также досрочная пенсия положена россиянам с трудовым стажем 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. В ПФР напомнили, что жители Крайнего Севера имеют право досрочно выйти на пенсию (на пять лет раньше, чем по установленным общим требованиям), если их минимальный стаж составляет 15 лет.
В семьях, воспитавших ребёнка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше срока. Претендовать на досрочную пенсию могут и опекуны инвалидов с детства.
Ранее Лайф разбирался, кому в 2021 году положены две пенсии, а кому — ни одной. Иногда дополнительные выплаты можно получать от государства абсолютно официально.
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