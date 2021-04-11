"Бойтесь данайцев, дары приносящих": В Крыму ответили на обещание Эрдогана Зеленскому

Обещание властей Турции помочь Украине вернуть контроль над Крымом — это "дары данайцев". Такое сравнение провёл глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов.

"Так называемая поддержка Турцией "Крымской платформы" живо напоминает известную сцену из "Энеиды" Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". У Эрдогана свои внешнеполитические цели, и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния", — приводит его слова РИА "Новости".

Как отметил Молохов, международная площадка "Крымская платформа" с участием Анкары быстро превратится в "дырявое корыто". По его мнению, с таким союзником, как Турция, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и врагов не надо.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Зеленским выразил поддержку "Крымской платформе". По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и её принципиальное решение — не признавать "аннексию" Крыма.

Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа и будет посвящён вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Франции, Германии, Великобритании, США и Канаде.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда других стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать его статус. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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