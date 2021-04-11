Большинству россиян приходится регулярно работать в выходные, но компенсации за это получают только 12%

Большинству россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти 50% против такой практики. Об этом узнали эксперты сервиса "Зарплата.ру".

58% опрошенных заявили, что им приходится работать в выходные регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий — как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные. При этом 42% сотрудников выступают против такой практики.

Также россияне рассказали, зачем это делают: 31% — ради карьерных перспектив, 26% — по необходимости (собственный бизнес), 22% — ради дополнительного заработка, 11% — из-за боязни потерять работу, а ещё 3% признались, что не знают, как тратить свободное время иначе. При этом только 12% получают компенсации за сверхурочную работу.

Как пишет РИА "Новости", чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) — 24% и медиа (журналисты, продюсеры) — 19% в Москве и Московской области, транспорта (водители — 18%) в Санкт-Петербурге, 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. А абсолютными лидерами по переработкам в 2020 году стали врачи.

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