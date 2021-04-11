Гинцбург оценил прогнозы о резком росте случаев ковида к середине апреля

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сомневается в обоснованности прогнозов о резком росте заболеваемости ковидом в середине апреля. Так он прокомментировал выводы "Сбер.Индекса" о том, что к этому времени суточный прирост инфицированных в РФ может превысить 15 тысяч человек.

"Я ни одной обкатанной математической прогностической модели не видел. Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, — ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание", — цитирует его слова "Интерфакс".

По поводу третьей волны заболеваемости Гинцбург отметил, что не является сторонником такого деления. Он напомнил, что на первом этапе развития пандемия имела завозной характер инфекции. Все прекрасно понимали, что источники заражения — международные аэропорты. По его словам, тогда были приняты серьёзные санитарно-эпидемические меры. Хотя, по мнению учёного, они могли бы быть ещё более энергичными, если бы население "накормили" кагоцелом и полиоксидонием, которые повышают уровень интерферонов, что снизило бы число тяжёлых случаев ковида.

Но есть и другая точка зрения: эпидемиолог дала прогноз о снижении заболеваемости ковидом к концу мая. Это может произойти из-за появления иммунитета к коронавирусу благодаря прививочной кампании по всей стране, а также у тех, кто уже перенёс инфекцию.

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