Манижа заявила, что имеет полное право называть себя русской женщиной

Певица с таджикскими корнями Манижа, которая представит Россию на конкурсе Евровидение с песней Russian Woman, считает, что имеет полное право называть себя "русской женщиной". Об этом артистка заявила в интервью The Guardian .

По словам Манижи, она испытывает огромное давление из-за травли. Многие обрушились с критикой из-за её недостаточной "русскости", да так активно, что после первых оскорблений она даже перестала проверять телефон по утрам. При этом артистка убеждена, что не может позволить себе сломаться, иначе это будет только на руку хейтерам. Она отметила, что, по западным меркам, является весьма умеренной феминисткой, хоть в РФ её считают радикальной.