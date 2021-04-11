Манижа заявила, что имеет полное право называть себя русской женщиной
Артистка признала, что испытывает огромное давление из-за травли.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Певица с таджикскими корнями Манижа, которая представит Россию на конкурсе Евровидение с песней Russian Woman, считает, что имеет полное право называть себя "русской женщиной". Об этом артистка заявила в интервью The Guardian.
"Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право", — отметила она.
По словам Манижи, она испытывает огромное давление из-за травли. Многие обрушились с критикой из-за её недостаточной "русскости", да так активно, что после первых оскорблений она даже перестала проверять телефон по утрам. При этом артистка убеждена, что не может позволить себе сломаться, иначе это будет только на руку хейтерам. Она отметила, что, по западным меркам, является весьма умеренной феминисткой, хоть в РФ её считают радикальной.
Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Вместе с тем после отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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