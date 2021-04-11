"Мы стали посмешищем для Европы": Польский город объявил о свободе от ЛГБТ и потерял миллионы долларов
Сейчас руководство Красника пытается добиться отмены резолюции, принятой два года назад. В городе идут дискуссии по вопросу традиционных и современных ценностей.
Фото © Pixabay
Власти небольшого городка Красник на юге Польши два года назад объявили его "свободным от ЛГБТ-сообщества", что привело к серьёзным убыткам. Как пишет The New York Times, под угрозу поставлены многомиллионные зарубежные инвестиции, а городок получил клеймо гомофобов.
"Мы стали посмешищем для Европы, и больше всего пострадали граждане, а не местные политики", — заявил мэр города Войцех Вилк.
Сейчас руководство Красника пытается добиться отмены резолюции, принятой два года назад. В городке идёт дискуссия по поводу традиционных и современных ценностей.
Отмечается, что один из французских городов в прошлом году разорвал партнёрство с Красником в знак протеста. А Норвегия, от которой мэр надеялся получить почти 10 миллионов долларов, прекратит финансирование проектов в текущем году. Это коснётся всех польских городов, которые приняли аналогичное решение.
Ранее нигерийский общественный деятель Эмма Исонг призвал президента США Джо Байдена приехать в страну и взять в жёны местного мужчину ради отстаивания прав ЛГБТ.
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