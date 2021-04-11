Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Мы стали посмешищем для Европы": Польский город объявил о свободе от ЛГБТ и потерял миллионы долларов

Сейчас руководство Красника пытается добиться отмены резолюции, принятой два года назад. В городе идут дискуссии по вопросу традиционных и современных ценностей.

11 апреля 2021, 07:43

Фото © Pixabay

Власти небольшого городка Красник на юге Польши два года назад объявили его "свободным от ЛГБТ-сообщества", что привело к серьёзным убыткам. Как пишет The New York Times, под угрозу поставлены многомиллионные зарубежные инвестиции, а городок получил клеймо гомофобов.

"Мы стали посмешищем для Европы, и больше всего пострадали граждане, а не местные политики", — заявил мэр города Войцех Вилк.

Сейчас руководство Красника пытается добиться отмены резолюции, принятой два года назад. В городке идёт дискуссия по поводу традиционных и современных ценностей.

В Киеве нашли "российский след" в сообщениях о создании гей-подразделений в украинской армии

В Киеве нашли "российский след" в сообщениях о создании гей-подразделений в украинской армии

Отмечается, что один из французских городов в прошлом году разорвал партнёрство с Красником в знак протеста. А Норвегия, от которой мэр надеялся получить почти 10 миллионов долларов, прекратит финансирование проектов в текущем году. Это коснётся всех польских городов, которые приняли аналогичное решение.

Ранее нигерийский общественный деятель Эмма Исонг призвал президента США Джо Байдена приехать в страну и взять в жёны местного мужчину ради отстаивания прав ЛГБТ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Польские дипломаты провели памятную церемонию на месте крушения Ту-154М под Смоленском

вчера в 09:47

Жители Владивостока требуют наказать организаторов скандальной вечеринки, где разгуливали голые артисты и целовались мужчины — видео

вчера в 14:41

Названа возможная кандидатура на должность советника Байдена по России

сегодня в 07:18

В петербургской школе подросток обстрелял одноклассников из пневматического пистолета

сегодня в 08:26

В России выявлено 8,7 тысячи новых случаев ковида за сутки

сегодня в 08:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1