"Мы стали посмешищем для Европы": Польский город объявил о свободе от ЛГБТ и потерял миллионы долларов

Власти небольшого городка Красник на юге Польши два года назад объявили его "свободным от ЛГБТ-сообщества", что привело к серьёзным убыткам. Как пишет The New York Times, под угрозу поставлены многомиллионные зарубежные инвестиции, а городок получил клеймо гомофобов.

"Мы стали посмешищем для Европы, и больше всего пострадали граждане, а не местные политики", — заявил мэр города Войцех Вилк.

Сейчас руководство Красника пытается добиться отмены резолюции, принятой два года назад. В городке идёт дискуссия по поводу традиционных и современных ценностей.

Отмечается, что один из французских городов в прошлом году разорвал партнёрство с Красником в знак протеста. А Норвегия, от которой мэр надеялся получить почти 10 миллионов долларов, прекратит финансирование проектов в текущем году. Это коснётся всех польских городов, которые приняли аналогичное решение.

Ранее нигерийский общественный деятель Эмма Исонг призвал президента США Джо Байдена приехать в страну и взять в жёны местного мужчину ради отстаивания прав ЛГБТ.

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