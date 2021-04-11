В Краснодаре скончался судья, которого нашли с пробитой головой
Больше недели врачи боролись за его жизнь. Похороны состоятся в воскресенье.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Зампредседателя Прикубанского районного суда Игорь Мищенко, которого ранее нашли дома с пробитой головой, скончался в краевой больнице. Об этом сообщает kp.ru.
Отмечается, что ведущие врачи региона боролись за жизнь Мищенко больше недели, но не смогли его спасти. Похороны судьи состоятся в воскресенье.
Игорь Мищенко входил в состав Совета судей Краснодарского края, который выдвигает и снимает с должностей своих коллег, а также может принимать решение о возбуждении уголовных дел в отношении них. Он находился в отставке, но работал из-за нехватки судей.
Напомним, Мищенко нашли у него дома с пробитой головой 4 апреля. Рассматривалась версия нападения из-за его служебной деятельности. Супруга судьи объяснила, что муж получил травму, когда поскользнулся в ванной и сильно ударился.
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