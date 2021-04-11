В Краснодаре скончался судья, которого нашли с пробитой головой

Зампредседателя Прикубанского районного суда Игорь Мищенко, которого ранее нашли дома с пробитой головой, скончался в краевой больнице. Об этом сообщает kp.ru .

Отмечается, что ведущие врачи региона боролись за жизнь Мищенко больше недели, но не смогли его спасти. Похороны судьи состоятся в воскресенье.

Игорь Мищенко входил в состав Совета судей Краснодарского края, который выдвигает и снимает с должностей своих коллег, а также может принимать решение о возбуждении уголовных дел в отношении них. Он находился в отставке, но работал из-за нехватки судей.