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В Краснодаре скончался судья, которого нашли с пробитой головой

Больше недели врачи боролись за его жизнь. Похороны состоятся в воскресенье.

11 апреля 2021, 07:27
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<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Зампредседателя Прикубанского районного суда Игорь Мищенко, которого ранее нашли дома с пробитой головой, скончался в краевой больнице. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что ведущие врачи региона боролись за жизнь Мищенко больше недели, но не смогли его спасти. Похороны судьи состоятся в воскресенье.

Игорь Мищенко входил в состав Совета судей Краснодарского края, который выдвигает и снимает с должностей своих коллег, а также может принимать решение о возбуждении уголовных дел в отношении них. Он находился в отставке, но работал из-за нехватки судей.

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Напомним, Мищенко нашли у него дома с пробитой головой 4 апреля. Рассматривалась версия нападения из-за его служебной деятельности. Супруга судьи объяснила, что муж получил травму, когда поскользнулся в ванной и сильно ударился.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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