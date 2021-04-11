В России выявлено 8,7 тысячи новых случаев ковида за сутки

За сутки в России выявлено 8702 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7230 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших в Москве (2090), Санкт-Петербурге (694) и Московской области (574). Далее идут Ростовская, Нижегородская и Самарская области.

Всего в России выявлено 4 641 390 случаев коронавируса, умерло 102 986 пациентов, выздоровело 4 265 509 человек.

Ранее в Минздраве заявили, что коронавирус вдвое превзошёл грипп по количеству осложнений. При этом одним из главных отличий ковида является то, что он вызывает осложнения неврологического и психического характера.

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