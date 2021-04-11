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В ДНР и ЛНР заявили о размещении украинской военной техники в Донбассе

Среди них — бронемашины пехоты, зенитные установки и противотанковые пушки.

11 апреля 2021, 08:43
<p>Танк ВСУ. Фото © AP/ТАСС</p>

Танк ВСУ. Фото © AP/ТАСС

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявило о размещении 49 единиц техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса. Среди боевых машин такие образцы, как БМП-1, самоходная зенитная установка "Шилка", противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

"Выявлено размещение 49 единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", — заявил журналистам представитель ведомства.

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Кроме того, Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) обвинила украинских силовиков в размещении 17 единиц бронетехники в подконтрольных Киеву населённых пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Речь идёт о трёх боевых бронированных машинах в жилом районе села Новозвановка, трёх БМП-2 в посёлке Нижнее и двух БТР-4 в подконтрольной Киеву части города Золотое.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил журналистам представитель ЛНР.

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Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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