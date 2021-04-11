В ДНР и ЛНР заявили о размещении украинской военной техники в Донбассе

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявило о размещении 49 единиц техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса. Среди боевых машин такие образцы, как БМП-1, самоходная зенитная установка "Шилка", противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

Кроме того, Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) обвинила украинских силовиков в размещении 17 единиц бронетехники в подконтрольных Киеву населённых пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Речь идёт о трёх боевых бронированных машинах в жилом районе села Новозвановка, трёх БМП-2 в посёлке Нижнее и двух БТР-4 в подконтрольной Киеву части города Золотое.