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Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: перекрыты четыре полосы — видео

В результате инцидента пострадал один человек, его осматривают врачи. Причины аварии устанавливаются.

11 апреля 2021, 09:01

Фото © Социальные сети

Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Видео © Телеканал "360"

Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте утром в воскресенье. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло напротив дома № 22, пострадал один человек. Сейчас на Кутузовском проспекте перекрыто четыре полосы из пяти. Причины происшествия уточняются.

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Ранее, 1 апреля, синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице, в её состоянии наметилась положительная динамика, пациентку уже перевели из реанимации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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