По подозрению в убийстве британского миллионера Саттона арестовали его пасынка
Тело одного из богатейших жителей Великобритании было найдено в его особняке 7 апреля.
Ричард Саттон (слева), Томас Шрайбер. Фото © Daily Mail
34-летнего Томаса Шрайбера арестовали по подозрению в убийстве его отчима, миллионера Ричарда Саттона. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
Вскоре после произошедшего 7 апреля убийства Шрайбера остановили сотрудники полиции, когда он ехал на автомобиле в сторону Лондона на большой скорости. Мужчина оказался ранен, и его сразу доставили в больницу. Впоследствии Томаса выписали, так как характер травм не представлял угрозы для его жизни, и задержали. Следствие не исключает, что увечья пасынок миллионера нанёс себе сам.
Шрайберу предъявлены обвинения в убийстве Саттона, а также в опасном вождении. Возможно, ему предъявят обвинения и в покушении на жизнь собственной матери, которая находится в больнице в критическом состоянии.
По данным СМИ, незадолго до произошедшего Томас отправился в Северный Дорсет, где посетил могилу своего отца. На протяжении коронавирусного локдауна в Великобритании мужчина проживал вместе с отчимом и матерью, переехав из съёмной квартиры. Одни знакомые утверждают, что у Шрайбера были проблемы в общении с людьми, а другие говорят противоположное, описывая его как разговорчивого человека.
Напомним, тело Ричарда Саттона с ножевыми ранениями было найдено в его особняке, расположенном в графстве Дорсет, вечером 7 апреля. Также пострадала 60-летняя жена бизнесмена.
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Ричард Саттон являлся владельцем сети гостиниц. У его семьи также много недвижимости и ферм по всей стране. По подсчётам журналистов, империя Саттонов оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов, что около 415 миллионов долларов, или 31 миллиарда рублей. В компании Sir Richard Sutton Ltd, которая принадлежала Саттону, отметили, что он был заботливым и щедрым человеком, относился к своим сотрудникам как к семье.
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