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Дебют не удался: "Краснодар" проиграл тульскому "Арсеналу" в первом матче Гончаренко

Команда Дмитрия Парфёнова сумела набрать важнейшие три очка и продолжает борьбу за выживание.

11 апреля 2021, 12:51
<p>Фото © ПФК "Арсенал" Тула</p>

Фото © ПФК "Арсенал" Тула

Тульский "Арсенал" на своём поле обыграл футбольный клуб "Краснодар" в матче 25-го тура чемпионата России. Отметим, что эта игра стала дебютной для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера южан.

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Туляки могли выйти вперёд в самом начале матча, но Луценко не сумел переиграть Сафонова. "Арсенал" и в целом по ходу матча смотрелся интереснее, что удалось превратить в гол Горана Чаушича в середине второго тайма.

"Краснодар" же забрал мяч под свой контроль, но как-то поправить происходящее не удавалось. Даже после забитого мяча команда Дмитрия Парфёнова старалась не выпускать инициативу из своих рук. В итоге "Арсенал" набирает 20 очков и покидает зону вылета. "Краснодар" же остаётся на границе в первой десятке и в очень глубоком кризисе.

РПЛ. 25-й тур

"Арсенал" — "Краснодар" — 1:0

Гол: Чаушич 62' (1:0)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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