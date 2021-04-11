Дебют не удался: "Краснодар" проиграл тульскому "Арсеналу" в первом матче Гончаренко

Тульский "Арсенал" на своём поле обыграл футбольный клуб "Краснодар" в матче 25-го тура чемпионата России. Отметим, что эта игра стала дебютной для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера южан.

Туляки могли выйти вперёд в самом начале матча, но Луценко не сумел переиграть Сафонова. "Арсенал" и в целом по ходу матча смотрелся интереснее, что удалось превратить в гол Горана Чаушича в середине второго тайма.

"Краснодар" же забрал мяч под свой контроль, но как-то поправить происходящее не удавалось. Даже после забитого мяча команда Дмитрия Парфёнова старалась не выпускать инициативу из своих рук. В итоге "Арсенал" набирает 20 очков и покидает зону вылета. "Краснодар" же остаётся на границе в первой десятке и в очень глубоком кризисе.