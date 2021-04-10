Кольцо за €700 тыс. и новый Mercedes: звезда украинского тенниса выходит замуж за коллегу из Франции

Элина Свитолина — главная звезда украинского тенниса, которая в настоящий момент занимает пятое место в мировом рейтинге. Фанаты во всём мире обожают яркую блондинку не только за её успехи на корте, но и красивую лавстори с коллегой Гаэлем Монфисом. О романе этой пары стало известно в январе 2019-го, когда француза заметили в боксе Свитолиной на Australian Open, откуда он её поддерживал. Хотя ещё до этого спортсменов постоянно замечали в одних и тех же местах. И это оказалось не просто совпадением.

— С Гаэлем мы знакомы довольно давно, так как постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в долгих отношениях. После победы на Итоговом турнире я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото, а Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу в Лондоне, а Гаэль — в Женеве, — признавалась экс-третья ракетка мира.

И Элина, и Гаэль — действующие спортсмены, они вместе тренируются, ходят на матчи друг друга. Многие даже заметили изменения в их игре на корте в лучшую сторону. И это скорее исключение, ведь серьёзные отношения на пике карьеры часто отвлекают. И фанатов моментально покорила эта яркая пара. Теннисисты вынужденно завели совместный аккаунт в "Инстаграме", где публикуют милые фото и видео. На их романтическую страницу подписан даже Новак Джокович.

Избранник Свитолиной уже прекрасно произносит на русском "Как дела, братан?" и "Чувак, успокойся, всё под контролем", а также он успел побывать на её родине и влюбиться в фирменный украинский борщ.

Гаэль на Украине познакомился с моей бабушкой. Мне было важно, чтобы она увидела его. Кстати, бабушка просто влюбила его в украинский борщ. С родителями он был знаком и раньше, ведь иногда они приезжают на мои турниры. С семьёй Гаэля я тоже знакома. Кстати, с его родственниками я практикую свой французский, а так дома мы в основном общаемся по-английски Элина Свитолина Теннисистка

А каково было разочарование поклонников тенниса, когда Элина и Гаэль в феврале этого года объявили о паузе в отношениях.

— Мы решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что мы ещё любим друг друга, но… Два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полноценной жизнью. Больше ничего комментировать не будем и заранее благодарим за уважение к нашей личной жизни, — говорилось в совместном сообщении.

Но грустили все недолго. В марте влюблённые воссоединились, а на днях Монфис сделал предложение руки и сердца Элине, на которое она ответила согласием. Под постом о помолвке Свитолину поздравили не только восторженные фанаты, но и её российские коллеги. Светлана Кузнецова написала "Наконец-то!", а Елена Веснина оставила комментарий в виде нескольких сердечек.

Не осталось без внимания после новости о помолвке и шикарное кольцо Свитолиной от Graff с бриллиантом в 5,5 карата. Стоит такое украшение около 700 тысяч евро. Но не только это подарил новоиспечённый жених невесте накануне свадьбы: теннисистка в сториз показала и свой новый Mercedes.

— Монфис относится ко мне как к королеве, — написала Элина.

Свадьба украинки и француза запланирована на июль. Правда, где именно состоится торжество — неизвестно. Не исключено, что теннисисты устроят два праздника: в Париже и на Украине.

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