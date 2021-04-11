"Разобьёт лицо Джону Сине": Менеджер Нурмагомедова не исключил, что боец станет профессиональным рестлером
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин, © Valerie Macon/Getty Images
Али Абдель-Азиз, менеджер завершившего карьеру в MMA Хабиба Нурмагомедова,не исключает появление спортсмена в профессиональном рестлинге. Об этом сообщило издание TMZ.
"Давайте начистоту: если кто-то из этих мягкотелых стероидных уродов захочет матча против Хабиба, захочет "отхватить", они знают, кому надо позвонить", — отметил Али Абдель-Азиз.
По словам менеджера Нурмагомедова, спортсмен "с радостью" победит тех смельчаков, которые бросят ему вызов на рестлинг-сцене. В частности, он "без проблем разобьёт лицо" известному рестлеру Джону Сине.
Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов завершил карьеру. Он поблагодарил бойца за всё и пожелал наслаждаться тем, что будет дальше.
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