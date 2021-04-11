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Черчесов через суд потребовал сдать ему в аренду участок для разведения рыбы в Осетии

Тренер намерен арендовать участок по кадастровой стоимости — за 45 тысяч вместо 90.

11 апреля 2021, 16:39
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подал иск в Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания с требованием сдать в аренду участок в 60 квадратных метров у реки Курентидон для разведения рыбы. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что в январе 2021 года Черчесов стал владельцем компании "Арлан фиш" и решил заняться разведением форели. Как заявили её представители, до прихода тренера компания работала в убыток, но Черчесов сумел слегка поправить финансовое положение дел. Теперь же от имени фирмы в суд поступил иск с требованием сдать в аренду 60 кв. м земли у реки Курентидон за полцены — по кадастровой стоимости (45 тысяч рублей вместо 90). В "Арлан фиш" говорят, что после получения прав на землю планируют выйти в плюс.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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