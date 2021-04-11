Черчесов через суд потребовал сдать ему в аренду участок для разведения рыбы в Осетии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подал иск в Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания с требованием сдать в аренду участок в 60 квадратных метров у реки Курентидон для разведения рыбы. Об этом сообщает Mash .

Отмечается, что в январе 2021 года Черчесов стал владельцем компании "Арлан фиш" и решил заняться разведением форели. Как заявили её представители, до прихода тренера компания работала в убыток, но Черчесов сумел слегка поправить финансовое положение дел. Теперь же от имени фирмы в суд поступил иск с требованием сдать в аренду 60 кв. м земли у реки Курентидон за полцены — по кадастровой стоимости (45 тысяч рублей вместо 90). В "Арлан фиш" говорят, что после получения прав на землю планируют выйти в плюс.