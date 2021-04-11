Смешно? Специалист по фольклору оценила заявление украинских учёных о "краже" Россией трёх богатырей

В Киеве объявили трёх русских богатырей украинцами. Видео © 24tv.ua

Некорректно соотносить исторические границы и современное административное деление. Таким мнением поделилась фольклорист и этнограф Варвара Добровольская в беседе с телеканалом "Звезда", комментируя новость о "краже" Россией у Украины трёх богатырей.

"Это смешно. Рассматривать их [трёх богатырей] применительно к современному административному делению. Это была Киевская Русь — единое государство", — объяснила Добровольская.

Но, по её словам, даже если и подходить к этому вопросу, опираясь на современные границы, не получится иного исхода. Известно, что Илья Муромец был родом из города Мурома, который сейчас находится на территории России.

"Город Муром пока всё-таки в России. Илья Муромец там родился, под Муромом, в селе Карачаево, как известно", — пояснила эксперт.

Напомним, что украинские филологи и историки ранее пришли к выводу, что известные русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович были уроженцами Украины. По их мнению, Илья Муромец — это на самом деле Илья Чобитько, Алёша Попович — Олешко, а Добрыня Никитич — воевода князя Владимира Великого.

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