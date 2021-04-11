В Киеве объявили трёх русских богатырей украинцами

Украинские филологи и историки пришли к выводу, что известные русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович были уроженцами Незалежной. Об этом сообщил телеканал 24tv.ua.

По мнению учёных, главного героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильёй Чобитько либо Ильёй Муровцем, так как он был родом из деревни Моровск, что под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом.

Добрыня Никитич, по версии украинских историков, был воеводой князя Владимира Великого, а Алёшу Поповича звали Олешко, и являлся он рыцарем, а не боярином. Родился богатырь якобы в городе Пирятине на Полтавщине, а не в Ростове.

Ранее депутат Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман "переименовал" русский язык во время заседания регионального парламента. Выйдя к трибуне, он поздоровался с коллегами по-украински, а затем попросил продолжить свою речь на "восточноукраинском", намекая на русский язык.

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