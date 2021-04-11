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В Киеве объявили трёх русских богатырей украинцами

Илья Муромец на самом деле Илья Чобитько, Алёша Попович — Олешко, а Добрыня Никитич — воевода князя Владимира Великого, считают украинские учёные.

11 апреля 2021, 13:24
<p>Картина Виктора Васнецова "Три богатыря". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Viktor_Vasnetsov_-_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8_-_Google_Art_Project.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> </p>

Картина Виктора Васнецова "Три богатыря". Фото © Wikipedia

Украинские филологи и историки пришли к выводу, что известные русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович были уроженцами Незалежной. Об этом сообщил телеканал 24tv.ua.

По мнению учёных, главного героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильёй Чобитько либо Ильёй Муровцем, так как он был родом из деревни Моровск, что под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом.

Добрыня Никитич, по версии украинских историков, был воеводой князя Владимира Великого, а Алёшу Поповича звали Олешко, и являлся он рыцарем, а не боярином. Родился богатырь якобы в городе Пирятине на Полтавщине, а не в Ростове.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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