Эрдоган призвал Россию и Украину решить споры мирным путём

Турция хочет, чтобы Россия и Украина решили свои споры мирным путём. Об этом заявил президент республики Реджеп Эрдоган.

"Мы хотим, чтобы они как можно скорее разрешили свои споры мирным путём, и мы прилагаем усилия в этом направлении", — сказал Эрдоган в беседе с газетой Milliyet.