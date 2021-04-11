Эрдоган призвал Россию и Украину решить споры мирным путём
Политик заявил, что Анкара прикладывает усилия для этого, правда, не уточнил, какие именно.
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Турция хочет, чтобы Россия и Украина решили свои споры мирным путём. Об этом заявил президент республики Реджеп Эрдоган.
"Мы хотим, чтобы они как можно скорее разрешили свои споры мирным путём, и мы прилагаем усилия в этом направлении", — сказал Эрдоган в беседе с газетой Milliyet.
Какие именно усилия прилагает Анкара, Эрдоган не уточнил.
Напомним, ранее турецкий лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего поддержал стремление Незалежной попасть в НАТО. Также Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма" и пообещал оказывать всяческую помощь Киеву. На полуострове ответили на это фразой "бойтесь данайцев, дары приносящих". А в Госдуме посоветовали Эрдогану поумерить пыл и не заглядываться на территории России.
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