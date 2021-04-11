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На Гавайях военный моряк заперся в номере отеля и открыл огонь по охране

Постояльцы и сотрудники гостиницы были эвакуированы в безопасное место. По предварительным данным, пострадавших нет.

11 апреля 2021, 12:47

Фото © Соцсети

На Гавайях военный моряк заперся в номере отеля и открыл огонь по охране. Видео © Соцсети

В отеле The Kahala Hotel & Resort вооружённый мужчина забаррикадировался в номере на четвёртом этаже здания и открыл огонь по сотрудникам охраны. Об этом сообщил ряд местных СМИ, в частности, Hawaii News Now.

По предварительным данным, стрелок является военным моряком. Он открыл стрельбу по охранникам, которые пришли, чтобы проверить информацию об услышанных ранее выстрелах.

Постояльцы и сотрудники гостиницы были эвакуированы в безопасное место. На территории работают сотрудники полиции города.

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Напомним, что в Чикаго 15 человек оказались ранены в результате стрельбы в одном из местных баров.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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