На Гавайях военный моряк заперся в номере отеля и открыл огонь по охране
Постояльцы и сотрудники гостиницы были эвакуированы в безопасное место. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото © Соцсети
На Гавайях военный моряк заперся в номере отеля и открыл огонь по охране. Видео © Соцсети
В отеле The Kahala Hotel & Resort вооружённый мужчина забаррикадировался в номере на четвёртом этаже здания и открыл огонь по сотрудникам охраны. Об этом сообщил ряд местных СМИ, в частности, Hawaii News Now.
По предварительным данным, стрелок является военным моряком. Он открыл стрельбу по охранникам, которые пришли, чтобы проверить информацию об услышанных ранее выстрелах.
#BREAKING: Video of Kahala Resort & Hotel guests on lockdown in a ballroom. HPD on scene after shots fired. Courtesy: Kae Techaprasert. @KHONnews pic.twitter.com/rJWIYIoKwE— Kristy Tamashiro (@kristytamashiro) April 11, 2021
Постояльцы и сотрудники гостиницы были эвакуированы в безопасное место. На территории работают сотрудники полиции города.
Напомним, что в Чикаго 15 человек оказались ранены в результате стрельбы в одном из местных баров.
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