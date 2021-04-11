На Гавайях военный моряк заперся в номере отеля и открыл огонь по охране. Видео © Соцсети

В отеле The Kahala Hotel & Resort вооружённый мужчина забаррикадировался в номере на четвёртом этаже здания и открыл огонь по сотрудникам охраны. Об этом сообщил ряд местных СМИ, в частности, Hawaii News Now.

По предварительным данным, стрелок является военным моряком. Он открыл стрельбу по охранникам, которые пришли, чтобы проверить информацию об услышанных ранее выстрелах.

#BREAKING: Video of Kahala Resort & Hotel guests on lockdown in a ballroom. HPD on scene after shots fired. Courtesy: Kae Techaprasert. @KHONnews pic.twitter.com/rJWIYIoKwE — Kristy Tamashiro (@kristytamashiro) April 11, 2021

Постояльцы и сотрудники гостиницы были эвакуированы в безопасное место. На территории работают сотрудники полиции города.

Напомним, что в Чикаго 15 человек оказались ранены в результате стрельбы в одном из местных баров.

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