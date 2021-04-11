Президент Чехии Земан начал передвигаться в инвалидном кресле из-за болезни

Президент Чехии Милош Земан начал передвигаться в инвалидном кресле в связи с невропатией ног. Об этом он сообщил в беседе с местной газетой Blesk.

Земан отметил, что такую рекомендацию ему дали врачи военного госпиталя, где он наблюдается. Инвалидное кресло президент будет использовать и на официальных мероприятиях.

"Я перемещаюсь в [инвалидном] кресле, так как это удобно. Состояние моих ног является неудовлетворительным", — отметил Земан.

Кроме проблемы с ногами политик страдает диабетом и периодически проходит плановую госпитализацию.

Напомним, что в прошлом году Земан сломал руку, когда упал после просмотра новостей.

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