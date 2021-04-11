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"Очень доволен": Пашинян оценил переговоры с Путиным в Москве

Армянский премьер отметил, что на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, безопасности и тема Нагорного Карабаха.

11 апреля 2021, 12:14
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62376/photos/62651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил полное удовлетворение итогами переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"Эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы, вопросы безопасности, очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Да, я доволен очень", — отметил Пашинян.

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Напомним, 7 апреля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Она началась с обсуждения Нагорного Карабаха. Стороны также обсудили вопросы поставки российской антиковидной вакцины "Спутник V" на территорию Армении. В свою очередь армянский премьер выразил надежду на дальнейшее увеличение поставок препарата.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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