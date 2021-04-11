"Очень доволен": Пашинян оценил переговоры с Путиным в Москве
Армянский премьер отметил, что на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, безопасности и тема Нагорного Карабаха.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил полное удовлетворение итогами переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
"Эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы, вопросы безопасности, очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Да, я доволен очень", — отметил Пашинян.
Напомним, 7 апреля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Она началась с обсуждения Нагорного Карабаха. Стороны также обсудили вопросы поставки российской антиковидной вакцины "Спутник V" на территорию Армении. В свою очередь армянский премьер выразил надежду на дальнейшее увеличение поставок препарата.
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