"Очень доволен": Пашинян оценил переговоры с Путиным в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил полное удовлетворение итогами переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"Эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы, вопросы безопасности, очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Да, я доволен очень", — отметил Пашинян.

Напомним, 7 апреля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Она началась с обсуждения Нагорного Карабаха. Стороны также обсудили вопросы поставки российской антиковидной вакцины "Спутник V" на территорию Армении. В свою очередь армянский премьер выразил надежду на дальнейшее увеличение поставок препарата.

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