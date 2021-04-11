Зеленский призвал не допустить повторения ужасов Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны не допустить повтора событий, похожих по масштабу на Вторую мировую войну. Об этом он заявил в своей речи, посвящённой Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей, который отмечается ежегодно 11 апреля.

"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", — приводит его слова офис украинского лидера.

От имени Зеленского украинские власти возложили цветы к памятнику погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" в Киеве.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации конфликта на линии соприкосновения. Политологи, оценивая этот визит Зеленского в Донбасс, заявили, что он "превращается в политика войны".

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