Зеленский призвал не допустить повторения ужасов Второй мировой войны
Политик отметил, что в застенках нацистских концлагерей Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей.
Фото © Zuma/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны не допустить повтора событий, похожих по масштабу на Вторую мировую войну. Об этом он заявил в своей речи, посвящённой Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей, который отмечается ежегодно 11 апреля.
"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", — приводит его слова офис украинского лидера.
От имени Зеленского украинские власти возложили цветы к памятнику погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" в Киеве.
Напомним, ранее Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации конфликта на линии соприкосновения. Политологи, оценивая этот визит Зеленского в Донбасс, заявили, что он "превращается в политика войны".
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