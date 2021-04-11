Песков предупредил об огне гражданской войны из-за провокаций Украины в Донбассе

Действия Украины в Донбассе могут спровоцировать гражданскую войну на территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Поскольку в целом напряжённость, деэскалация не происходит, напряжённость очень высокая, то подобные провокации могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности", — отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, в регионе очень напряжённая ситуация. И именно поэтому "случаются провокации", которые парируются ответным огнём.

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