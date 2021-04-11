Песков предупредил об огне гражданской войны из-за провокаций Украины в Донбассе
Россия обеспокоена усилением напряжённости в регионе, отметил представитель Кремля.
Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил
Действия Украины в Донбассе могут спровоцировать гражданскую войну на территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Поскольку в целом напряжённость, деэскалация не происходит, напряжённость очень высокая, то подобные провокации могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности", — отметил пресс-секретарь.
По словам Пескова, в регионе очень напряжённая ситуация. И именно поэтому "случаются провокации", которые парируются ответным огнём.
Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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