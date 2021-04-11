"Анфан террибль": Песков сравнил Украину со "страшным младенцем", которого Запад не может выкинуть

Франция и Германия в целом понимают, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать", — сказал Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля выразил мнение, что Украина является для Запада своеобразным "анфан террибль" (человек, не стесняющий себя приличиями), то есть "страшным младенцем, которого и выкинуть не выкинешь, но столько головной боли от него".

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