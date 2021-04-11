Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Анфан террибль": Песков сравнил Украину со "страшным младенцем", которого Запад не может выкинуть

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Незалежная доставляет много головной боли западным государствам.

11 апреля 2021, 10:52
<p>Фото © ТАСС / Константин Сазончик</p>

Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Франция и Германия в целом понимают, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать", — сказал Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля выразил мнение, что Украина является для Запада своеобразным "анфан террибль" (человек, не стесняющий себя приличиями), то есть "страшным младенцем, которого и выкинуть не выкинешь, но столько головной боли от него".

В России предостерегли Киев от развязывания войны в Донбассе

В России предостерегли Киев от развязывания войны в Донбассе

Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков предупредил об огне гражданской войны из-за провокаций Украины в Донбассе

сегодня в 11:22

В ДНР квалифицировали гибель ребёнка как террористический акт

сегодня в 10:23

В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском формате"

сегодня в 11:19

Кремль: Россия привыкла, что США скупятся на адекватные оценки в её отношении

сегодня в 11:13

Песков заявил, что Меркель не требовала от Путина свернуть военное усиление у границы с Украиной

сегодня в 11:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1