"Анфан террибль": Песков сравнил Украину со "страшным младенцем", которого Запад не может выкинуть
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Незалежная доставляет много головной боли западным государствам.
Фото © ТАСС / Константин Сазончик
Франция и Германия в целом понимают, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать", — сказал Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Представитель Кремля выразил мнение, что Украина является для Запада своеобразным "анфан террибль" (человек, не стесняющий себя приличиями), то есть "страшным младенцем, которого и выкинуть не выкинешь, но столько головной боли от него".
Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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